Систему медицинской реабилитации в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- при городской больнице с 2022 года работает отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями;
- основоположником открытия отделения был бывший главный врач больницы Алексей Васильев;
- стационар рассчитан на 50 коек;
- за полтора года реабилитацию здесь прошло около 1 000 пациентов;
- с пациентами работает мультидисциплинарная бригада в составе четырёх врачей – двух терапевтов, невролога, травматолога-ортопеда, психолога и младшего медперсонала;
- оснащено отделение современным оборудованием, в том числе велотренажёрами для разгрузки суставов;
- лист ожидания составляет максимум до одного месяца;
- в среднем курс реабилитации рассчитан на 21 день;
- здесь проходят восстановление до и после операций на суставах, позвоночнике, перенесённых инфарктов и инсультов;
- успех процесса зависит от мотивации пациента и поддержки родственников.
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 сентября 2023
Вопросы модернизации аварийно-спасательного оборудования обсудили псковский губернатор и глава МЧС России
15 сентября 2023
Вице-премьер Правительства РФ и псковский губернатор обсудили реформу в сфере обращения с ТКО