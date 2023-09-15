Систему медицинской реабилитации в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:43, 15 сентября 2023, ПАИ

Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

при городской больнице с 2022 года работает отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями;

основоположником открытия отделения был бывший главный врач больницы Алексей Васильев;

стационар рассчитан на 50 коек;

за полтора года реабилитацию здесь прошло около 1 000 пациентов;

с пациентами работает мультидисциплинарная бригада в составе четырёх врачей – двух терапевтов, невролога, травматолога-ортопеда, психолога и младшего медперсонала;

оснащено отделение современным оборудованием, в том числе велотренажёрами для разгрузки суставов;

лист ожидания составляет максимум до одного месяца;

в среднем курс реабилитации рассчитан на 21 день;

здесь проходят восстановление до и после операций на суставах, позвоночнике, перенесённых инфарктов и инсультов;

успех процесса зависит от мотивации пациента и поддержки родственников.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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