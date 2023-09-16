Два «кикоинских» класса открыли в Белоруссии при партнёрстве с ПсковГУ

16:12, 16 сентября 2023, ПАИ

Два «кикоинских» класса открыли Полоцкой государственной гимназии в Белоруссии при партнёрстве с ПсковГУ. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









Он отметил, что это первая подобная программа в Белоруссии, которая реализована в партнерстве ПсковГУ, Полоцкого государственного университета и Полоцкого районного центра детей и молодежи.

«Ребята в «кикоинских» классах будут изучать не только базовые предметы, но и междисциплинарные программы естествоведческо-математического направления. Занятия будут проводить педагоги самой гимназии, а также преподаватели вузов в режиме онлайн», – рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ разрабатывают образовательную программу проекта «Кикоинский класс в белорусской школе». Реализовать эту программу планировалось на базе двух шестых классов.