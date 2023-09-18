22 нетрезвых водителя задержаны на дорогах Псковской области за неделю
15 ДТП произошло в Псковской области с 11 по 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Всего за неделю было пресечено 1 460 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 22 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторное управление в состоянии опьянения задержано восемь водителей.
Всего за этого время на территории Псковской области зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Два ДТП с участием детей, два ребёнка ранены.
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