До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 19 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура по Псковской области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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