До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 19 сентября

13:41, 18 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.