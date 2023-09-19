Эксперты выяснили, представители каких профессий востребованы у малого и среднего бизнеса в Псковской области

08:16, 19 сентября 2023, ПАИ

Эксперты выяснили, работники каких профессий наиболее востребованы в сегменте среднего, малого и микробизнеса в Псковской области, сообщает hh.ru.

Число открытых вакансий в микробизнесе Псковской области с начала года выросло на 25%, в малых предприятиях — на 46%, в среднем бизнесе — на 23%. Больше всего персонал искали малые предприятия – с начала года им потребовалось почти 350 новых сотрудников. Еще 263 вакансии были размещены микробизнесом, более 100 – приходится на средние организации.

С начала 2023 года наибольший рост спроса на персонал наблюдается у микрокомпаний в таких отраслях, как реклама и маркетинг (вакансий на 67% больше январских показателей), ресторанный и гостиничный бизнес (+67%). Кроме того, высок спрос на персонал в сфере лесной промышленности (+25%).

В малом бизнесе серьёзный рост спроса на сотрудников зафиксирован у подрядчиков в сфере автомобильного бизнеса (+80% новых рабочих мест с начала года), в сфере тяжёлого машиностроения (+75%), в области металлургии (+73%), в сфере маркетинга и рекламы (+71%). Также востребованы специалисты в сфере промышленного оборудования (прирост 25%).

Средний бизнес наиболее активно искал и продолжает набор работников в следующих отраслях: информационные технологии (прирост 60% с начала года), медицина, реклама и маркетинг (почти на 200% больше, чем зимой). Высоким спросом у среднего бизнеса пользуются также строители, а также сферы розничной торговли.

«Данные hh.ru показывают, что наиболее высокий рост спроса на сотрудников характерен для МСБ, чья деятельность связана с реальным сектором экономики. Именно подрядчики в отраслях машиностроение и металлообработка, небольшие компании в автобизнесе сегодня выступают драйвером развития малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, наибольшую численную потребность в кадрах сегодня, как и во всей экономике, испытывают компании строительного сектора, розничной торговли и IT», — отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.