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Общество

Псковичи могут принять участие в блог-туре «В гостях у носителей языка»

Жители Псковской области могут принять участие в блог-туре «В гостях у носителей языка». Об этом ПАИ сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Молодёжный языковой блог-тур «В гостях у носителей языка» пройдёт в Коми. Его проведёт Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей осенью этого года.

Мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России в молодёжной среде через проведение медиаобразовательных мероприятий с языковыми активистами, неформальное общение и обмен опытом.

В блог-туре могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие блоги или соцсети на родных языках. Для этого им необходимо до 30 сентября подать заявку. Все условия участия можно найти на официальной странице проекта на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений.

Для тех, кто не попадает в возрастную категорию конкурсантов, но также является языковым активистом, организаторы предлагают поучаствовать в спецконкурсах, о которых говорилось на вебинаре «Тенденции ведения блога на этнокультурную тему с использованием родного языка».

Итоги спецконкурсов подведут 20 сентября на вебинаре для этноблогеров.

Абсолютных победителей определят в октябре. Они получат возможность войти в команду языковых активистов, которая отправится в блог-тур в Коми.

Медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка» как проект реализуется с 2021 года. Молодые этноблогеры уже побывали в Мордовии и Удмуртии. Выпускники проекта объединились в сообщество языковых активистов новых медиа и теперь представляют данное молодёжное движение в своих регионах, организуя совместные языковые проекты.

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