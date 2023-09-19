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Политика

Первая после каникул сессия Псковского областного Собрания назначена на 28 сентября

С обсуждения хода работ по догазификации в регионе начнётся очередной парламентский сезон в Псковском областном Собрании депутатов. Совет законодательного органа назначил первую после каникул сессию на 28 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Первая после каникул сессия Псковского областного Собрания назначена на 28 сентября. Фото: пресс-служба регионального парламента

«Мы договаривались, что по окончании летнего сезона послушаем, как у нас обстоят дела, что сделано, а что нет и почему. Пригласим руководителя нашей компании «Газпром межрегионгаз Псков» Басникова Олега Викторовича и Елену Викторовну Пилипенко как представителя исполнительной власти. До заседания нам необходимо получить актуальную статистику по объектам», – обратился к коллегам-депутатам председатель Собрания Александр Котов.

Вице-спикер Александр Братчиков предложил привлечь к обсуждению темы глав нескольких муниципалитетов, где проходит догазификация. «Они работают на земле и очень хорошо эту ситуацию знают. Думаю, всем полезно будет послушать, а у глав появится возможность озвучить претензии, если они есть», – пояснил депутат. По мнению председателя комитета по экономической политике Андрея Козлова, участие глав было бы очень уместно, поскольку в ряде случаев руководители муниципалитетов располагают информацией, которой нет ни у Газпрома, ни у региональных органов власти.

По общему решению на сессию будут приглашены главы двух-трёх муниципалитетов, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее количество подключений.

Всего в повестку сентябрьской сессии включены 18 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть изменения в бюджете текущего года, скорректировать закон о наградах с учётом предложения губернатора Михаила Ведерникова о введении надбавок к зарплате обладателям региональных почётных званий, обсудить возможности ужесточения наказания за пребывания детей в вейпшопах, барах и других заведениях для взрослых. Также Собрание рассмотрит законопроекты о порядке использования копии Знамени Победы при проведении памятных мероприятий и несколько федеральных инициатив, подготовленных как депутатами российского парламента, так и коллегами из других регионов.

Заседание пройдёт в зале областного Собрания депутатов. Начало в 11:00. Как всегда, следить за ходом обсуждения можно будет с помощью трансляции на официальном сайте регионального парламента и на страницах соцсетей.

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