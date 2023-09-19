Псковский фонд «Защитники Отечества» помог жене ветерана с постройкой дома

17:00, 19 сентября 2023, ПАИ

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» оказал помощь жене ветерана боевых действий, которая обратилась за помощью с подключением строящегося дома к электросети. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

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«Социальный координатор филиала Ефимова Ирина смогла оперативно вникнуть в проблему, наладить взаимодействие с сетевой компанией», – написали в фонде «Защитники Отечества».

Координатор помог семье ветерана получить технические условия для подключения и оформить договор. Уже сейчас на участке установили опору и произвели монтаж электрооборудования. Весь процесс занял несколько дней.

«Если бы не фонд «Защитники Отечества», мы бы ещё ждали подключения, а сейчас, благодаря помощи, все работы ускорятся!» – сказала жена ветерана.