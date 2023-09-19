Работу муниципальных округов обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- подавляющее большинство депутатов, избранных в первые созывы окружных собраний в восьми муниципальных округах, ранее уже являлись депутатами районного или поселенческого уровня;
- в обновлённом депутатском корпусе только девять депутатов – абсолютные новички, не имеющие депутатского опыта работы. Трое из них избраны в Печорское окружное Собрание, двое (от ЛДПР) – в Струго-Красненское Собрание;
- Игорь Романов написал заявление о сложении с себя полномочий депутата Плюсского районного Собрания в связи с тем, что он был избран в состав Печорского районного Собрания депутатов;
- самое большое представительство «Единая Россия» получила в Новоржевском окружном Собрании: 13 из 15 мандатов;
- КПРФ получила больше всего мест в Пыталовском окружном Собрании – четыре мандата;
- помимо «Единой России», КПРФ и ЛДПР, своих депутатов в окружные собрания провели «Партия Роста», Партия пенсионеров и «Новые люди»;
- 20 сентября состоятся организационные сессии избранных собраний в восьми муниципальных округах, будут сформированы рабочие органы. После этого будут назначены рабочие сессии окружных собраний. Они состоятся 25–27 сентября;
- на первой сессии окружные собрания вынесут на публичные слушания уставы округов, определят порядок проведения конкурса для отбора кандидатур на должности глав муниципальных округов;
- итоги конкурсов на должности глав муниципалитетов планируется подвести после 25 октября;
- территориальные управления вместо волостных администраций появятся после того, как назначенный по конкурсу глава округа сформирует структуру администрации округа и утвердит её на сессии Собрания;
- число ТОС в Псковской области перевалило за 560;
- увеличения сумм одного гранта (максимум 500 тысяч рублей) для ТОС не будет;
- к следующему конкурсу ТОС появится номинация «Ремонт общедомового имущества», но так, чтобы это не пересекалось с работой Фонда капремонта.
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