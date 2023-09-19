Работу муниципальных округов обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:29, 19 сентября 2023, ПАИ

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: