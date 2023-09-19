Работников лесного хозяйства Псковской области наградил Михаил Ведерников

17:41, 19 сентября 2023, ПАИ

Ведомственными и региональными наградами удостоены 14 работников лесного хозяйства Псковской области. В торжественной обстановке сегодня, 19 сентября, представителей отрасли поздравил глава региона Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в сохранение и приумножение природных ресурсов Псковской области, особые заслуги в области развития охотничьего хозяйства им вручили нагрудные знаки Министерства природных ресурсов РФ «Отличник охраны природы» и «Отличник охотничьего хозяйства», почётные грамоты Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, почётную грамоту губернатора Псковской области и благодарственные письма регионального правительства.

«Вы выполняете очень важную работу – сохраняете и оберегаете наши леса, а это почти 40 % территории Псковской области. Хозяйство у вас большое. Работа ответственная. Но вы успешно боретесь и с лесными пожарами, и с вредителями, и с браконьерами, восстанавливаете леса и делаете это профессионально. У нас очень динамично развивается отрасль переработки древесины. Важно, чтобы, с одной стороны, это был значимый вклад для экономики, а с другой стороны, – чтобы между бизнесом и экологией сохранялся необходимый баланс», – подчеркнул губернатор и вручил работникам лесного хозяйства заслуженные награды.

Отметим, День работников леса отмечается в России традиционно в третье воскресенье сентября. Ранее губернатор Псковской области поздравил с профессиональным праздником специалистов, чья работа связана с уходом за лесными культурами, с лесовосстановлением и лесоразведением, а также охраной лесов и их использованием.