Президент РФ отметил важность гражданской позиции для журналистов

22:20, 19 сентября 2023, ПАИ

Ответственная гражданская позиция очень востребована при освещении событий, происходящих в России и за её пределами. Об этом пишут «Известия».

«Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам», – подчеркнул президент.

Путин также отметил, что проведение форума стало традицией для журналистов. По его словам, такие встречи отличают широкое представительство центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии.

В заключение президент пожелал журналистам успехов и выразил уверенность, что форум продолжит содействовать качественной работе СМИ.