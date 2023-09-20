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Общество

Россияне смогут проверить подлинность товаров через «Госуслуги»

У покупателей появилась возможность проверять подлинность товаров в приложении «Госуслуги». Теперь с его помощью можно узнать, где, когда и кем произведён товар, а также получить информацию о его весе и объёме. Об этом сообщает Правительство России в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала «Госуслуги» и государственной системы маркировки «Честный знак».

Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги».

Сейчас в списке подлежащих маркировке товаров: лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.

Если на товаре нет графического символа, можно подать жалобу в систему через приложение «Честный знак».

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