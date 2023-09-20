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Общество

Почти 30 раз оштрафованы детские лагеря Псковской области в текущем году

За летний сезон сотрудники регионального Роспотребнадзора посетили с проверкой 102 лагеря в Псковской области, что составляет 76% от их общего числа. Всего по итогам мониторинга составлено 28 протоколов об административных правонарушениях (в загородных лагерях), вынесено 28 постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа на сумму 202 тысячи рублей, два предупреждения. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве. 

Фото ПАИ. Фотография носит иллюстративный характер

12 225 детей отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области в 2023 году.

Всего на территории Псковской области функционировало 134 оздоровительных учреждения, из них 13 загородных стационарных лагерей, 112 лагерей с дневным пребыванием, шесть лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базах общеобразовательных учреждений, три палаточных лагеря. При этом на морских побережьях отдохнуло 66 детей, из них в «Артеке» – 56 детей, в «Орленке» – десять детей.

Все организации начали свою работу при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным требованиям. Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводились плановые контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты. Были взяты пробы питьевой воды на микробиологические показатели, на санитарно-химические, воды из открытых источников (с мест купания). Также в рамках плановых проверок проводилось исследование готовых блюд по показателям безопасности, исследовали калорийность блюд, смывы с объектов внешней среды.

За весь период летней оздоровительной кампании текущего года выявлено 104 нарушения, из них по организации питания 63, в том числе 36 по несоблюдению санитарного режима на пищеблоках, по организации водоснабжения 7, по содержанию территории и помещений 34.

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Почти 30 раз оштрафованы детские лагеря Псковской области в текущем году

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