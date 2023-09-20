Дорожная организация моет центральную дорогу в Новоржеве

19:01, 20 сентября 2023, ПАИ

В Новоржеве моют асфальт, сообщила ПАИ газета «Земля Новоржевская».

Кроме обеспечения надлежащего вида центральных улиц города это увеличивает безопасность передвижения.

По словам специалистов дорожной отрасли, слои асфальтобетонного покрытия нуждаются в периодической очистке и влажной уборке для их сохранности. Кроме того, грязный асфальт представляет собой повышенный риск в случае ДТП: покрытие не обеспечивает необходимый контакт шин автомобиля с дорогой.