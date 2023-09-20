Дорожная организация моет центральную дорогу в Новоржеве
В Новоржеве моют асфальт, сообщила ПАИ газета «Земля Новоржевская».
Кроме обеспечения надлежащего вида центральных улиц города это увеличивает безопасность передвижения.
По словам специалистов дорожной отрасли, слои асфальтобетонного покрытия нуждаются в периодической очистке и влажной уборке для их сохранности. Кроме того, грязный асфальт представляет собой повышенный риск в случае ДТП: покрытие не обеспечивает необходимый контакт шин автомобиля с дорогой.
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