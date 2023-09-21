Финалисты конкурса «Мой регион»: Бренд Псковской области должен нести радость и креативность

11:38, 21 сентября 2023, ПАИ

Практические занятия по созданию молодёжного бренда Псковской области начались у финалистов конкурса «Мой регион». Юные дизайнеры дорабатывают свои логотипы, совершенствуют их с учётом замечаний экспертов на базе архитектурного бюро Сергея Станкевича, передаёт корреспондент ПАИ.

«Моя концепция – это цифра 60 в виде жестов рук с ярким жёлтым цветом, которая как бы позиционирует себя сразу. Если мы приезжаем в какой-то регион, человек сразу понимает, прочитав надпись, что мы из региона 60, значит, это Псковская область!» – рассказала финалистка конкурса Валерия Яковлева.

А её коллега Ольга Ушкова заметила, что логотип «должен быть активный, позитивный, нести радость и креативность».

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года. Его организовал Центр молодёжи и общественных инициатив совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В финал вышли пять человек, которым предоставилась возможность пройти курс по брендингу для начинающих.

Добавим, конкурс «Мой регион» проводится по программе «Росмолодёжи» «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.