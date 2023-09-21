Наталья Мельникова – об установке мемориальной доски на здании лицея №4: Это наш исторический долг

13:07, 21 сентября 2023, ПАИ

Решение депутатов об установке мемориальной доски Павлу Богатырёву на здании лицея № 4 в Пскове прокомментировала ПАИ председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Наталья Мельникова.

«Таким образом мы отдаём дань памяти, приобщаемся к истории и передаём свои традиции будущему поколению», – подчеркнула она, заметив, что Павел Богатырёв героически погиб, защищая Россию и жителей Донбасса.

Добавим, что кавалер ордена Мужества (посмертно) 15 лет жизни отдал Вооруженным силам, выполнял боевые задачи на территории Донбасса и в Сирии. Он геройски погиб 28 февраля 2022 года в зоне СВО.

Павел Богатырёв учился и окончил школу № 4 в 2005 году.

Напомним, сегодня 21 сентября, прошло заседание профильного комитета Псковской городской Думы, где был рассмотрен этот вопрос, и решением депутатов он вынесен на очередную сессию гордумы.