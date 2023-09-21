В Красногородске открыли мемориальную доску погибшему в СВО Артёму Топалову

18:12, 21 сентября 2023, ПАИ

Открытие мемориальной доски гвардии ефрейтору Артёму Топалову состоялось сегодня, 21 сентября, на территории Красногородской школы-интерната «Агрошкола». Об этом сообщает районная газета «Заря».

В этот же день педагоги и воспитанники школы-интерната провели торжественные мероприятия, посвящённые памяти выпускника образовательного учреждения Артёма Топалова, погибшего при исполнении воинского долга в самом начале СВО на Украине.

Право открытия памятной доски предоставили директору агрошколы Елене Зуевой, матери погибшего Наталье Топаловой и его старшему брату Андрею Топалову. «Эта памятная доска – дань уважения и выражение нашей благодарности героическим воинам, сражающимся за Родину», –отметила Елена Зуева. Затем к памятной доске возложили цветы.

На торжественном открытии мемориальной доски гвардии ефрейтору также присутствовали заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, глава Красногородского района Валентина Понизовская, сослуживцы Артёма Топалова, военнослужащие Псковской воздушнно-десантой дивизии, а также воспитанники школы.

От себя лично и военнослужащих 104-го полка выразил соболезнования близким Артёма его сослуживец. «Отзывчивый человек, всегда спешил помочь», – отметил он.

После митинга, посвящённого открытию памятной мемориальной доски гвардии ефрейтору, педагог Валентина Андреева провела экскурсию для гостей в школьный музей.