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Общество

23 муниципалитета Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

23 муниципальных образования из 26 получили в Псковской области паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

23 муниципальных образования Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В этом году сентябрь нас радует тёплой погодой, но со следующей недели дневная температура будут постепенно снижаться. По прогнозам синоптиков, октябрь мы тоже встретим с плюсовыми температурами, но вместе с тем мы должны быть готовы оперативно отреагировать на похолодание и подать тепло в социальные учреждения и многоквартирные дома», – сказал губернатор.

Из областного бюджета дополнительно было выделено почти 50 миллионов рублей на модернизацию, оборудование котельных и замену изношенных участков сетей, напомнил Михаил Ведерников.

«Подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме. 23 муниципалитета уже получили паспорта готовности. Гдовский, Новосокольнический районы и Псков получат паспорта до конца сентября. Подключение отопления в многоквартирных домах начнётся после устойчивого похолодания. При этом в социальные учреждения подача тепла может начаться раньше по заявке руководителя учреждения», – заключил глава региона.

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