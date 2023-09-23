23 муниципалитета Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

19:44, 23 сентября 2023, ПАИ

23 муниципальных образования из 26 получили в Псковской области паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«В этом году сентябрь нас радует тёплой погодой, но со следующей недели дневная температура будут постепенно снижаться. По прогнозам синоптиков, октябрь мы тоже встретим с плюсовыми температурами, но вместе с тем мы должны быть готовы оперативно отреагировать на похолодание и подать тепло в социальные учреждения и многоквартирные дома», – сказал губернатор.

Из областного бюджета дополнительно было выделено почти 50 миллионов рублей на модернизацию, оборудование котельных и замену изношенных участков сетей, напомнил Михаил Ведерников.

«Подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме. 23 муниципалитета уже получили паспорта готовности. Гдовский, Новосокольнический районы и Псков получат паспорта до конца сентября. Подключение отопления в многоквартирных домах начнётся после устойчивого похолодания. При этом в социальные учреждения подача тепла может начаться раньше по заявке руководителя учреждения», – заключил глава региона.