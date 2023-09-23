Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность во время закрытия мотосезона-2023
В Пскове прошло традиционное закрытие мотосезона. Псковские полицейские обеспечили безопасность дорожного движения в период проезда мотоколонны по центральным улицам областного центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В церемонии закрытия сезона перед участниками и гостями праздника выступил заместитель начальника управления региональной Госавтоинспекции полковник полиции Сергей Иванчук. Он акцентировал внимание на том, что водители двухколёсных транспортных средств должны знать и строго соблюдать требования правил дорожного движения.
В пресс-службе напомнили, что в этом году с участием мототранспорта произошло 45 ДТП, в которых 33 человека получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим Госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть предельно внимательными, не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, включать сигнал поворота при перестроениях, а также иметь при себе водительское удостоверение.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность во время закрытия мотосезона-2023
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