Росгвардейцы задержали похитившего велосипед жителя Гдова
Жителя Гдова, открыто похитившего велосипед, задержали росгвардейцы 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Патруль Росгвардии получил информацию, что около 14:00 у дома на улице Ленинградской неизвестный открыто похитил велосипед.
Через 20 минут после поступления информации росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело.
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