Росгвардейцы задержали похитившего велосипед жителя Гдова

17:28, 24 сентября 2023, ПАИ

Жителя Гдова, открыто похитившего велосипед, задержали росгвардейцы 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Патруль Росгвардии получил информацию, что около 14:00 у дома на улице Ленинградской неизвестный открыто похитил велосипед.

Через 20 минут после поступления информации росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело.