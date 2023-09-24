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Происшествия

Росгвардейцы задержали похитившего велосипед жителя Гдова

Жителя Гдова, открыто похитившего велосипед, задержали росгвардейцы 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Патруль Росгвардии получил информацию, что около 14:00 у дома на улице Ленинградской неизвестный открыто похитил велосипед.

Через 20 минут после поступления информации росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело.

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