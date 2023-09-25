Псковичам предлагают обменять скопившуюся мелочь

12:19, 25 сентября 2023, ПАИ

Всероссийская акция «Монетная неделя» стартовала в Псковской области сегодня, 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы акции.

Принести накопившуюся мелочь и обменять её на купюры или зачислить на счёт без комиссии можно до 8 октября. «Максимальная сумма мелочи к приёму не ограничена, но для удобства рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналам», – уточнили организаторы.

Список и адреса банков – участников акции можно посмотреть по ссылке.