Каждый пятый пскович верит в пользу гомеопатии – опрос

10:17, 25 сентября 2023, ПАИ

Каждый пятый пскович верит в пользу гомеопатии, причём гомеопатическим препаратам больше всего доверяет старшее поколение. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей экономически активного населения Пскова.

21 % псковичей верят в пользу гомеопатических препаратов. 49 % горожан не доверяют альтернативной медицине. Каждый третий затруднился с ответом.

Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (24 % против 16 %). Старшее поколение – чаще более молодых горожан (32 % среди тех, кому больше 45 лет, против 14 % среди граждан до 34 лет). Респонденты с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто окончил колледжи и техникумы (23 и 30 % соответственно).