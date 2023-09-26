Наталья Фёдорова вступила в должность главы Псковского района

11:21, 26 сентября 2023, ПАИ

Наталья Фёдорова вступила в должность главы Псковского района. Торжественная церемония проходит в администрации муниципалитета сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии также принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, главы поселений, представители политических партий и почётные граждане Псковского района.

Наталья Фёдорова принесла присягу и обратилась к собравшимся. «Клянусь при осуществлении полномочий, возлагаемых на меня гражданами России, проживающими на территории муниципального образования «Псковский район» защищать интересы населения района, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Псковской области, устав муниципального образования «Псковский район», – сказала она.

Напомним, что кандидатуру Натальи Фёдоровой на выборах поддержали 69,47 %, проголосовало 8 605 избирателей.