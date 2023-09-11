Наталья Федорова победила на выборах главы Псковского района

07:43, 11 сентября 2023, ПАИ

Наталья Федорова победила на выборах главы Псковского района по результатам обработки 100% бюллетеней. Об этом ПАИ сообщили в

Ее кандидатуру поддержали 69,47%, проголосовало 8 605 избирателей.

На втором месте Михаил Вяткин – за него проголосовало 11,37% (1 408) избирателя. Кандидатуру Валерия Колтакова поддержали 5,35% – 663 избирателя, Игоря Романова – 5,19%, проголосовало 643 избирателя.

4,97% избирателей (616 человек) поддержали на выборах главы Псковского района Николая Тарасова. Юрия Шокурова поддержали 1,36%, проголосовало 169 избирателя.

Всего в выборах главы Псковского района приняли участие 32,42% – 12 484 избирателей.

Напомним, что 10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

В единый день голосования, 10 сентября, в здании госмедиахолдинга состоялось главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.