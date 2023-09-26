Александр Котов: Видно, как Псковский район меняется в лучшую сторону

12:07, 26 сентября 2023, ПАИ

Видно, как меняется сегодня Псковский район в лучшую сторону, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на торжественной церемонии вступления Натальи Фёдоровой в должность главы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов и депутат Владимир Кузь. Традиционно на инаугурацию были приглашены депутаты районного Собрания, главы муниципальных образований, представители общественных организаций и духовенства, руководители ведомств, учреждений и организаций, жители района.

Мероприятие началось с выступления председателя территориальной избирательной комиссии. Наталия Андрианова напомнила, что в минувших выборах на должность главы Псковского района приняли участие представители шести партий, кандидат от «Единой России» Наталья Фёдорова заручилась поддержкой 8 605 жителей района – это почти 70 % избирателей, принявших участие в голосовании.

Получив удостоверение из рук председателя комиссии, Наталья Фёдорова произнесла присягу, пообещав честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

С успешным окончанием кампании главу Псковского района поздравил губернатор. «Всех нас поздравляю с убедительной победой нашего кандидата на выборах главы Псковского района. Победить на выборах сложно, но второй раз ещё сложнее, потому что первый раз – это обещания и надежды, а второй – уже реальная оценка работы кандидата», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что Наталья Фёдорова успешно справилась с поставленной задачей, даже улучшив свой первоначальный результат, что свидетельствует о профессионализме и эффективности всей муниципальной команды. По сложившейся традиции, Михаил Ведерников вручил руководителю муниципалитета подарок – настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

Слова поздравления и напутствия произнёс председатель областного Собрания Александр Котов: «Управленческая команда Псковского района под руководством Натальи Фёдоровой в предыдущие пять лет успешно справилась со своими задачами – работа была построена чётко, умело, квалифицированно. Эти результаты заметны, видно, как меняется сегодня Псковский район в лучшую сторону».

Александр Котов пожелал сохранить достигнутые успехи и использовать имеющийся у муниципалитета потенциал. На память о событии Александр Котов вручил главе района подарок – подкову на счастье, работу псковских кузнецов. «Подкова оберегает дом от бед, недоброжелателей и зависти. Она будет приносить удачу и счастье», – добавил спикер.

Вслед за руководителями региона к избранному главе обратился благочинный Псковского района отец Михаил. «Наталья Фёдорова полностью отдаёт себя служению на том посту, куда избрали её люди. Пусть имеющийся потенциал не оскудевает, а наоборот только возрастает», – сказал священнослужитель, пожелал главе района Божьей помощи и подарил образ Божией Матери как благословение на предстоящую работу.

В ответном слове Наталья Фёдорова поблагодарил жителей района за оказанное доверие, а губернатора и спикера – за всестороннюю поддержку.

«Псковский район – это моя родина, я здесь живу и работаю, поэтому все вопросы, волнующие моих земляков, - это и мои проблемы, боль, надежды и мечты», – сказала глава Псковского района, заверив, что в полной мере осознаёт степень своей ответственности. Наталья Фёдорова отметила, что за прошедшие пять лет вместе со всей областью Псковский район совершил настоящий рывок, и теперь важно продолжать начатое. «Мы с командой единомышленников будем прикладывать все силы, знания и умения, чтобы оправдать высокое доверие», – подытожила глава Псковского района.