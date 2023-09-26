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Александр Малькевич: Псковская область давно и системно помогает Херсонщине

Псковская область давно и системно помогает Херсонщине, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Псковская область давно и системно помогает Херсонщине: сначала это был Бериславский район, на правом берегу Днепра, сейчас помогают и Херсонской области в целом, и Геническому району в частности. И сейчас вот один караван ушёл. И сейчас коллеги собирают большую фуру для детей», – рассказал Александр Малькевич.

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Ресурсного центра добровольчества Псковской области Алеся Михачева в свою очередь подчеркнула, что правительство региона завершает строительство детского сада в селе Павловка Генического района, а сейчас стоит задача наполнить дошкольное учреждение книгами и игрушками. Псковская область также направляет херсонцам литературу для школ, канцелярские принадлежности, сезонную одежду. Кроме этого, новому региону оказывают помощь в сфере коммунального хозяйства.

«Правительством была закуплена и передана с оборудованием аварийная «Газель» для ремонтных работ, а также сварочные аппараты, сейчас отправились реагенты для очистки воды к отопительному сезону, чтобы херсонское направление было готово в полном объёме», – рассказала Алеся Михачёва.  

По её словам, реагенты для очистки воды особенно востребованы в Херсонской области. Партии, которую направляют, хватит на два месяца использования в городе с населением в 30 тысяч человек.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Добавим, что ранее о помощи подшефным районам Херсонской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

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