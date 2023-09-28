Более тысячи человек трудится в участковых избирательных комиссиях Пскова

09:32, 28 сентября 2023, ПАИ

Более 1 000 псковичей трудится в участковых избирательных комиссиях Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«И не три дня в год, когда идёт голосование, а практически круглогодично. Заканчивается одна кампания – начинается подготовка к следующей. Эта работа незаметна, но очень важна. Именно благодаря этим людям выборы в Пскове проходят без нарушений и жалоб. А последние два года – с применением дистанционного электронного голосования», – отметил Борис Елкин.

Глава города также поблагодарил членов участковых избиркомов, руководителя ТИК Пскова Анну Садовникову и председателя облизбиркома Игоря Сопова за профессионализм и поздравил с 30-летием избирательной системы России. «С вами всегда приятно работать!» – заключил глава города.

Напомним, что в Псковской области проходило трёхдневное голосование на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержало 86,3 % избирателей – 167 250 человек.