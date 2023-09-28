Депутаты Псковского областного Собрания высказались о ходе избирательного процесса

11:55, 28 сентября 2023, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания оценили организацию прошедших выборов в регионе и высказались о ходе избирательного процесса. Об этом с 24-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Так, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак высоко оценил организацию прошедших выборов в регионе.

По его словам, от выборов к выборам избирательный процесс становиться всё более прозрачным и понятным. «Приятно наблюдать, как конкурировали между собой политические партии. Держались корректно, не было скандалов, оскорблений, не было намёков на чёрные технологии, подпольные газеты. Я благодарю за такую высокую организацию выборного процесса руководство регионального избиркома, всех, кто принимал участие в организации выборов. Ставим пять баллов организаторам выборов», – сказал Олег Брячак.

В свою очередь руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков затронул тему явки на выборах. По его словам, если сравнить выборы 2018 и 2023 годов, то произошёл ряд изменений, которые должны были увеличить явку.

«Один день голосования заменили на три дня, ввели электронное голосование. Но улучшения, которые призваны увеличить явку, явку сушат. Явка меньше, чем в 2018 году», – обратил внимание Антон Минаков. Он также напомнил идею основателя ЛДПР Владимира Жириновского, предлагавшего проводить любые выборы в марте. «Проводить их надо одним днём, и этот день должен быть будним. Это простое решение увеличит явку в разы», – выразил уверенность депутат.

Оба парламентария согласились с тем, что сентябрьские выборы в Псковской области прошли честно и открыто, а также поздравили Михаила Ведерникова с победой на выборах губернатора Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходило трёхдневное голосование на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержало 86,3 % избирателей – 167 250 человек.