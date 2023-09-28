Режиссёр Александра Ловянникова призналась в любви к псковскому театру

17:45, 28 сентября 2023, ПАИ

Актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова призналась, что очень любит Псковский драмтеатр и его актёров. Об этом она заявила в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я очень люблю и псковский театр, и его актёров, и Андрея Пронина, и Дмитрия Месхиева. Они действительно занимаются театром: пекутся о нём, делают фестивали, гастроли, зовут разных режиссёров. Я не знаю, насколько это понимают жители Пскова, но в некоторых городах театра нет вообще <…>, а в других они очень слабые. Там сидит какой-то худрук. Сидит уже сто лет и ставит спектакли, как ставил в своей молодости. И там всё те же его любимые актёры. И всё это немного пахнет нафталином», – подчеркнула режиссёр.

По её словам, зачастую самые лучшие передовые театры города – это театры юного зрителя, ориентирующиеся на детскую аудиторию. «В какой-то момент в ТЮЗах стали появляться молодые худруки, которые стали там устраивать движняк. Приходишь в драмтеатр. Там на большой сцене большой спектакль, по Гоголю, например. И ТЮЗ. Там современные авторы, малая сцена, зрители почти касаются актёров, лаборатории, фестивали. И ты такой: «Что-то есть», – отметила гостья эфира.

По мнению Александры Ловянниковой, в театре важно, чтобы он был разным.

«Если опираться на спектакли, которые идут у вас. У вас есть «Соседи». Это смешно, но я обожаю этот спектакль: я как будто попадаю внутрь советского фильма. Там милая добрая история, конфликты... ты понимаешь, что всё будет хорошо. Так тепло, так душевно всё. В вашем же театре: «Гробница малыша Тутанхамона». Яркая анимация, яркая форма, современная пьеса – какой-то комикс», – заключила она.