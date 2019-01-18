Спектакли «Жанна» и «Гробница малыша Тутанхамона» покажут на сцене псковского драмтеатра в феврале

16:50, 21 января 2019, ПАИ

В феврале на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина покажут две премьеры — русскую драму «Жанна» (3, 5, 6, 23, 24 февраля) и комикс без антракта «Гробница малыша Тутанхамона» (9, 21, 24 февраля). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В дирекции отметили, что спектакль «Жанна» Ярославы Пулинович российские театры ставят «с удовольствием», так как уже почувствовали потенциал «хорошо сделанной пьесы». «По сюжету, Жанна, богатая провинциалка пятидесяти лет, сколотившая состояние в лихие 90-е годы, хозяйка сети супермаркетов «Вкуснятина», живет с молодым любовником, работающим у нее в фирме. И вдруг узнает, что парень ее оставляет, что у него уже давно есть молодая девушка, к тому же беременная. Это завязка. Что будет дальше? Заглушит ли бизнес-вумен образовавшуюся пустоту и горечь в себе или начнет безжалостно мстить?» - отметили в ТКД.

В дирекции добавили, что спектакль поставил главный режиссер Ростовского молодежного театра Михаил Заец, а в главную роль сыграет актриса Псковского театра Ирина Смирнова, заслуженный артист России Сергей Попков и актеры Камиль Хардин, Ксения Тишкова. Зрители размещаются на сцене. Рассадка свободная. Для зрителей 18+.

Второй спектакль по произведению молодого американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» покажут в постановке молодого режиссера Елизаветы Бондарь. «Это сценическая премьера пьесы не только в России, но и в Европе», - подчеркнули в дирекции.

«По сюжету, в жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. И она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин, — странно, глупо, без видимых причин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел», - отметили в ТКД.

В спектакле сыграют Наталья Петрова, Дарья Чураева, Евгений Терских, Денис Кугай, Анна Шуваева, а пройдет он на малой сцене. Для зрителей 18+.

Добавим, что пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» Оливии Дюфо были удостоены престижного приза газеты New York Times.

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