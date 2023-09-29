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Михаил Ведерников - о выставке «Российский Север»: Очень хороший, яркий и нужный для региона проект

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил одну из площадок выставки, расположенную в музейном комплексе «Двор Постникова» Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В экспозиции порядка 70 работ художников СЗФО, 30 из которых исполнены псковскими мастерами. Среди них произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и монументального творчества, народного и храмового искусства, созданные за последние пять лет. В общей сложности – 1,5 тыс. работ.

Разнообразно и жанровое исполнение – в экспозиции нашли место пейзажи, в том числе и узнаваемые места Псковской области, портреты, натюрморты. Основная часть работ посвящена традиционным для русского творчества темам – Родина, природа, церковь, любовь, материнство, история.

Глава региона осмотрел экспонаты. Вместе с Михаилом Ведерниковым по залам прошли председатель правления Союза художников России, академик и член президиума Российской академии художеств, народный художник РФ Андрей Ковальчук, секретарь правления Союза художников России по Северо-Западному региону, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк, искусствовед, старший научный сотрудник Федерального музея Новгородского кремля Татьяна Володина. Эксперты рассказали об авторах представленных полотен и скульптур, истории создания работ, а также обратили внимание на художественные техники и особенности исполнения.

Михаил Ведерников обратил внимание на динамичность выставки, которая, по его мнению, достигается путем соединения в одном пространстве всего спектра жанров и техник искусства.

«Это очень хороший, яркий и нужный для региона проект. Мы всегда к таким инициативам открыты и готовы регулярно принимать подобные форматы, тем более что экспозиционных площадей у нас становится все больше и больше», – обратил внимание глава региона.

От имени Союза художников России Андрей Ковальчук поблагодарил руководство области за внимание к творческому сообществу региона и помощь в организации проекта. «Когда есть взаимодействие, есть и самоотдача. И зритель радуется», – отметил он.

Напомним, что масштабная выставка произведений художников Северо-Запада «Российский Север – ХIII» открылась в четверг, 28 сентября, в Пскове. Мероприятие проводится при поддержке правительства региона.

Выставка «Российский Север XIII» организована одновременно на нескольких площадках города Пскова. Кроме музея, произведения искусства мастеров Северо-Запада выставлены в Псковском областном центре народного творчества, Доме ремесел, Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова, Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина, Доме офицеров, а также в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России.

Всего на выставке представлено почти полторы тысячи произведений лучших художников Северо-Запада.

Из всех представленных работ лучшие произведения будут отобраны для Всероссийской художественной выставки «Россия», которая состоится в начале 2024 года. Этой работой в регионе уже занимается группа выставкома Северо-Западного федерального округа.

Ранее в медицентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвященная проекту «Российский Север – ХIII».

Увидеть фотографии с открытия выставки можно в нашем фоторепортаже.

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