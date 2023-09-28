Полторы тысячи произведений представляют на выставке «Российский Север» в Пскове

22:38, 28 сентября 2023, ПАИ

Выставка лучших художников Северо-Западного региона «Российский Север» открылась в Пскове сегодня, 28 сентября. Она проходит раз в пять лет, и Псков принимает её впервые. В город прибыло полторы тысячи произведений художников, скульпторов и мастеров народно-прикладного творчества со всего СЗФО, сообщает в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Экспозиции размещены сразу на шести площадках. Здесь представлены живопись, графика, монументальное и храмовое искусство. «Каждая работа наполнена эмоциями и глубиной, позволяет зрителям окунуться в историю, увидеть всю красоту и мощь нашей великой страны», – отмечает губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов выставки – Союз художников России и комитет по культуре Псковской области.

Губернатор порекомендовал гостям и жителям города посетить все площадки и подчеркнул, что это отличная возможность прикоснуться к современному искусству и расширить свой художественный кругозор.

Увидеть фотографии с открытия выставки можно в нашем фоторепортаже.