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Общество

Проект «Российский Север – ХIII» обсуждают в медиацентре ПАИ

Посвящённая проекту «Российский Север – ХIII» пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 сентября.

Какие авторы, картины и какие жанры будут представлены в музеях, концертных и выставочных залах Пскова, расскажут народный художник РФ, секретарь Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» по Северо-Западному федеральному округу Георгий Елфимов, народный художник РФ, секретарь Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Сухарецкий, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ Виктор Лысюк, народный художник РФ, секретарь Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» по Северо-Западному федеральному округу Валерий Полотнов.

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