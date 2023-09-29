Здоровье зубов ребёнка обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Врач-ортодонт детского отделения Псковской городской стоматологической поликлиники Кристина Меева стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- правильный прикус и ровные зубы – это не сколько эстетика, сколько здоровье;
- детское стоматологическое отделение активно развивается: увеличивается количество бесплатных и платных услуг по ортодонтии;
- в Пскове успешно лечат врождённое расщепление неба, раньше таких детей лечили только в столичных клиниках;
- за зубами ребёнка надо начинать следить с самого рождения: чистить, массировать дёсны специальной силиконовой щёткой;
- с одного года до трёх лет стоматолога надо посещать раз в год, с трёх до четырёх лет – один раз в полгода;
- начинать посещать ортодонта надо с пяти лет;
- чтобы у ребёнка были ровные и красивые зубы в будущем, обязательно лечите молочные зубы;
- на место досрочно выпавшего молочного зуба необходимо ставить специальный протез;
- чтобы прикус был правильным желательно до года отучить ребёнка от грудного вскармливания, сосок, сосания пальца и прочих «манипуляций»;
- современной альтернативой детского «успокоителя» является силиконовая капа;
- с семи до девяти лет ортодонтические проблемы решаются съёмными и несъёмными пластинками и аппаратами, с 12 лет идёт лечение брекетами;
- к давно зарекомендовавшим себя американским брекет-системам присоединились немецкие и китайские;
- проблемы с прикусом часто приходится решать совместно с лор-врачом и логопедом.
Комментарии: 0 Обсудить >>>