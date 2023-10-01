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Общество

В России началась маркировка БАДов, антисептиков и медизделий

В России теперь будут маркировать БАДы, антисептики, кресла-коляски и медицинские изделия. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на Центр развития перспективных технологий, который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак». 

По данным НИУ ВШЭ, объём незаконного оборота БАДов в 2022 году насчитывал 466 миллионов упаковок, что составляет порядка 45 %. Специалисты говорят, что введение обязательной маркировки БАДов и обеление рынка приведёт к росту доходов легальных производителей до 5,4 миллиарда рублей в год, а поступления в госбюджет увеличится на 2 миллиарда в год.

Что касается производителей антисептиков, то их зарегистрировано более 14 тысяч, в том числе 376 производителей и 431 импортёр. По оценкам экспертов, доля незаконных антисептиков на рынке превышает 50 %. Внедрение цифровой маркировки позволит снизить долю контрафактной продукции в обороте и приведёт к увеличению доходов легальных производителей до 0,7 миллиарда рублей.

Кроме того, систему маркировки прошло более 7,4 тысячи участников оборота медизделий и кресел-колясок, среди которых 227 производителей и 638 импортёров. За последние несколько лет в России, по данным Министерства здравоохренения РФ, возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции.

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