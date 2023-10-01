В Псковской области снова зацвели яблони

19:54, 01 октября 2023, ПАИ

В посёлке Палкино Псковской области зацвели яблони. Фотографии на своей странице выложила местная жительница Валентина Байкова.

«1 октября, яблони цветут... к Новому году будут свежие яблочки», – написала Валентина Байкова.

Ранее сообщалось, что яблони зацвели в Себежском районе.

А в Струго-Красненском районе в середине сентября зацвели груши.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он также победил в конкурсе правительства на соискание грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Добавим, с участием сельхозпроизводителя был создан проект «СадОгород с Иваном Мельником», который можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский».