В Псковской области снова зацвели яблони
В посёлке Палкино Псковской области зацвели яблони. Фотографии на своей странице выложила местная жительница Валентина Байкова.
«1 октября, яблони цветут... к Новому году будут свежие яблочки», – написала Валентина Байкова.
Ранее сообщалось, что яблони зацвели в Себежском районе.
А в Струго-Красненском районе в середине сентября зацвели груши.
Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он также победил в конкурсе правительства на соискание грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Добавим, с участием сельхозпроизводителя был создан проект «СадОгород с Иваном Мельником», который можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский».
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