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Общество

Профориентационный сервис «Билет в будущее» набрал более 50 млн посещений

В России проходит самый масштабный профориентационный фестиваль, который охватит 11 регионов и десятки тысяч школьников с 6 по 11 класс. Нынешний фестиваль проходит под эгидой запуска в школах страны первого в мире профориентационного курса «Россия – мои горизонты».

Фото: ПАИ

Три года Фонд гуманитарных проектов развивает программу Министерства просвещения по профориентации. За это время в России появилось более 50 тысяч педагогов по профориентации, они подготовили более 1,1 миллиона уроков. Кроме того, более чем 50 миллионами просмотров отмечен интерес российских учеников и родителей к цифровому профориентационному сервису bvbinfo.ru. 

«С каждым годом расширяется география фестивалей и количество участников – это школьники, которым помогают определиться с будущей профессией. По итогам сезона-2023 мы создадим рейтинг регионов по посещаемости, вовлеченности детей в инструменты профориентации. На будущий год планируем увеличить число регионов-участников, чтобы дети на периферии прочувствовали грандиозность и яркость события, каким становится фестиваль профессий, и ощутили свою причастность к новому типу карьерного строительства, который уже заметно сформировался в сфере активности «Билета в будущее», – рассказал руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Фестивали профессий также становятся платформой для концентрации российских компаний, которые заинтересованы в развитии профориентации в стране. Каждый лидер того или иного рынка оказался в зоне формирования новой профориентации, и уже сейчас под эгидой «Билета в будущее» и в приложении к фестивалям создан тысячный пул компаний. Это дает возможность попробовать профессию перед серьезным шагом выбора. В их числе коммерческие и некоммерческие организации, бизнес-сектор, промышленные площадки, колледжи и вузы, государственные корпорации, частные инициативы.

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