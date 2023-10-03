Проверку систем оповещения проведут в Псковской области 4 октября
Систему оповещения населения будут проверять 4 октября во всех субъектах России, в том числе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Зазвучат сирены и громкоговорители – так подаётся сигнал «Внимание всем!».
Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещён информацией по безопасности.
Информация будет также доступна в мобильном приложении «МЧС России».
Всё это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.
Псковичей призывают сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые.
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