Ремонт теплотрассы завершён на улице Рокоссовского в Пскове

11:08, 03 октября 2023, ПАИ

Подрядная организация завершила капитальный ремонт теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

«Вчера сети прошли опрессовку, трассу можно принимать в эксплуатацию», – отметили в организации.

Напомним, завершить работы подрядчик должен был ещё 1 сентября. К этому времени были закончены работы на участке дворовых проездов, благодаря чему жители могли беспрепятственно подъезжать к своим домам. Однако у представителей ПТС были претензии к подрядчику не только из-за сорванных сроков, но и в связи с качеством работ и количеством работников на объекте.

В конце месяца сотрудники подрядной организации устраняли недоделки ремонта, выявленные в ходе гидравлических испытаний.