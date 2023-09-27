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Подрядчик устраняет недолелки в ремонте теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове

На новой теплотрассе на ул. Рокоссовского в ходе гидравлических испытаний выявлены ошибки в ремонте. Фото пресс-службы МП "Псковские тепловые сети"

Подрядчик устраняет недоделки ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове, которые были выявлены в ходе гидравлических испытаний. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в МП Пскова «Псковские тепловые сети».

«Не только трубные изделия и сварные швы требуют проверки. Прежде чем теплоноситель отправится от котельной до конечного потребителя, мы должны быть уверены, что вся система теплоснабжения находится в исправном состоянии. Финальным испытанием для любой новой трассы служат гидравлические испытания. В трубы подаётся теплоноситель, под избыточным давлением, который и покажет слабые места, если такие имеются. В нашем случае – это 15 килограмм при нормальном рабочем – 9. При подаче в систему на ул. Рокоссовского избыточного давления (12 килограмм) начались серьёзные проблемы. Развернуло два сильфонных компенсатора. С такими недоделками трасса не может быть принята в эксплуатацию», - пояснили в тепловых сетях.

Подрядчик устраняет неисправности, отметили в компании.

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