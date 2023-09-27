Подрядчик устраняет недолелки в ремонте теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове
Подрядчик устраняет недоделки ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове, которые были выявлены в ходе гидравлических испытаний. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в МП Пскова «Псковские тепловые сети».
«Не только трубные изделия и сварные швы требуют проверки. Прежде чем теплоноситель отправится от котельной до конечного потребителя, мы должны быть уверены, что вся система теплоснабжения находится в исправном состоянии. Финальным испытанием для любой новой трассы служат гидравлические испытания. В трубы подаётся теплоноситель, под избыточным давлением, который и покажет слабые места, если такие имеются. В нашем случае – это 15 килограмм при нормальном рабочем – 9. При подаче в систему на ул. Рокоссовского избыточного давления (12 килограмм) начались серьёзные проблемы. Развернуло два сильфонных компенсатора. С такими недоделками трасса не может быть принята в эксплуатацию», - пояснили в тепловых сетях.
Подрядчик устраняет неисправности, отметили в компании.
Подрядчик устраняет недолелки в ремонте теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове
Создание технопарков и трудоустройство участников СВО обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
Председатель псковского ТОС рассказала, сложно ли подать документы на конкурс проектов