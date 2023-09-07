Подрядчик затягивает сроки ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского

11:15, 07 сентября 2023, ПАИ

Подрядная организация, занимающаяся перекладкой магистральных сетей отопления на улице Рокоссовского в Пскове, должна была завершить работы 1 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия.

«Совсем недавно мы уже здесь были в присутствии уважаемых людей и разговаривали с представителем подрядчика, который обещал, что успеет закончить работы в срок. <...> Работы ещё далеки от своего завершения. Мы прошли всю трассу, от улицы Коммунальной до Байкова. По фотографиям вы сами можете сделать все необходимые выводы. Подрядной организации понадобится далеко не один день, чтобы закончить весь объём работ. Новость эта печальная, так как для работы в отопительном сезоне 2023-2024 нам не обойтись без этого участка сетей», — сообщили в пресс-службе.

Подрядная организация закончила работы на участке дворовых проездов, благодаря чему жители могут беспрепятственно подъезжать к своим домам. На этом, по словам представителей ПТС, плюсы заканчиваются: у них есть претензии к подрядчику не только из-за сорванных сроков, но и в связи с качеством работ и количеством работников на объекте.

«Хочется напомнить про самый дорогой ресурс – это время. До начала отопительного сезона остаётся совсем ничего, а работ ещё очень много, даже слишком, на наш скромный взгляд. Но, повторимся, данные работы курируем не мы, существует целая когорта контролирующих органов, которые ведут этот объект, хочется верить, что они держат руку на пульсе», - подытожили в пресс-службе.