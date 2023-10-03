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Общество

Окружной этап премии «Маршрут года» пройдёт в Пскове

Окружной этап Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийской туристской премии «Маршрут года» состоится в Пскове с 5 по 7 октября. Премия в этот раз пройдёт уже в десятый раз. Об этом сообщил председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR», основатель мероприятия Геннадий Шаталов на брифинге в медиацентре ПАИ.

Геннадий Шаталов – о премии «Маршрут года»: Она уже выдержала испытание временем. Фото: ПАИ

«Эта премия уже выдержала испытание временем. Финал пройдёт 24-26 октября в Уфе. В Пскове же будут определены лауреаты, которые получат право представить свои туристические маршруты и экскурсионные программы в главном финале. Конечно, большинство участников премии «Маршрут года» – это представители туроператорского сообщества», – отметил Геннадий Шаталов.

По его словам, конкурс в течение уже десяти лет задаёт определённые стандарты, форматы, в соответствии с которыми туроператорское сообщество разрабатывает свои проекты.

«Благодаря методикам, критериям оценки, которые мы предлагаем на конкурсе, туроператоры изначально учитывают их в своих проектах», – сказал он.

Отметим, что премия учреждена и проводится с 2014 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Напомним, с 3 по 7 октября в Пскове состоятся финалы окружных этапов Северо-Западного и Центрального федеральных округов сразу трех премий: «Туристический сувенир», Russian Event Awards-2023 и «Маршрут года».

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