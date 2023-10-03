Турнир по шахматам «Шаг вперёд» пройдёт в Пскове 22 октября

16:36, 03 октября 2023, ПАИ

Открытый тренировочный турнир с обсчётом российского рейтинга по быстрым шахматам «Шаг вперёд» пройдёт в Пскове 22 октября. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат Псковской области.

К соревнованиям допустят участников 2013 года рождения и младше с рейтингом РШФ не более 1300 по всем дисциплинам.

Турнир пройдёт по швейцарской системе проведения, состоящей из девяти туров, с контролем времени в десять минут с добавлением по две секунды на ход.

Призёров наградят дипломами и медалями.

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