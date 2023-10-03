Журналистка «Первого Псковского» вышла в финал бизнес-акселератора Lady007

20:41, 03 октября 2023, ПАИ

Журналистка «Первого Псковского» Дарья Владимирова вышла в финал федерального бизнес-акселератора Lady007, сообщили ПАИ организаторы.

Напомним, что проект стартовал 26 июля. За это время участницы прослушали 27 уроков, среди которых обязательные вебинары и факультативы. Прошло более 50 групповых сессий с наставниками, в том числе с приглашёнными гостями, которые помогали разбирать сложные кейсы. В обучении принимало участие 13 наставников, 13 кураторов, 20 спикеров и 215 участниц.

Мероприятие завершится завтра, 4 октября. Финалистки будут отмечены свидетельствами и памятными призами, получат сопровождение для себя и своего бизнеса.

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.