Финал бизнес-акселератора Lady007 пройдет в Пскове 4 октября

17:33, 28 сентября 2023, ПАИ

Федеральный бизнес-акселератор Lady007 завершится в Пскове 4 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

По итогам обучения, которое длилось два месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентуют их жюри.

Проект стартовал 26 июля. За это время участницы прослушали 27 уроков, среди которых обязательные вебинары и факультативы. Прошло более 50 групповых сессий с наставниками, в том числе с приглашенными гостями, которые помогали разбирать сложные кейсы. В обучении принимали участие 13 наставников и 13 кураторов, 20 спикеров и 215 участниц, более 60 из которых участвовали в групповых сессиях.

Финалистки будут отмечены свидетельствами и памятными призами, получат сопровождение для себя и своего бизнеса. Чтобы посетить мероприятие, обязательна предварительная регистрация по ссылке. Финал пройдёт в проектном офисе «Команда 2018» на улице Некрасова, 17/19, вход со стороны Октябрьского проспекта.

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.