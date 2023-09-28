Финал бизнес-акселератора Lady007 пройдет в Пскове 4 октября
Федеральный бизнес-акселератор Lady007 завершится в Пскове 4 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.
По итогам обучения, которое длилось два месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентуют их жюри.
Проект стартовал 26 июля. За это время участницы прослушали 27 уроков, среди которых обязательные вебинары и факультативы. Прошло более 50 групповых сессий с наставниками, в том числе с приглашенными гостями, которые помогали разбирать сложные кейсы. В обучении принимали участие 13 наставников и 13 кураторов, 20 спикеров и 215 участниц, более 60 из которых участвовали в групповых сессиях.
Финалистки будут отмечены свидетельствами и памятными призами, получат сопровождение для себя и своего бизнеса. Чтобы посетить мероприятие, обязательна предварительная регистрация по ссылке. Финал пройдёт в проектном офисе «Команда 2018» на улице Некрасова, 17/19, вход со стороны Октябрьского проспекта.
Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.
Полпред президента в СЗФО положительно оценил социально-экономическое развитие Псковской области
Дополнительное финансирование и дефицитные статьи обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания