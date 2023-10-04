Рак груди обнаружили у псковички благодаря диспансеризации

10:58, 04 октября 2023, ПАИ

Рак груди выявили и жительницы Пскова во время прохождения диспансеризации. Об этом ПАИ сообщили в городской поликлинике города.

Женщина прошла диспансеризацию и была отправлена на дополнительное обследование из-за подозрения на наличие опухоли в груди. После проведения биопсии выяснилось, что у нее действительно рак груди.

«Благодаря ранней диагностике женщина смогла начать лечение на ранней стадии, что повысило ее шансы на полное выздоровление. Она перенесла операцию и проходит курс химиотерапии», – рассказали в поликлинике.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.