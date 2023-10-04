Рак груди обнаружили у псковички благодаря диспансеризации
Рак груди выявили и жительницы Пскова во время прохождения диспансеризации. Об этом ПАИ сообщили в городской поликлинике города.
Женщина прошла диспансеризацию и была отправлена на дополнительное обследование из-за подозрения на наличие опухоли в груди. После проведения биопсии выяснилось, что у нее действительно рак груди.
«Благодаря ранней диагностике женщина смогла начать лечение на ранней стадии, что повысило ее шансы на полное выздоровление. Она перенесла операцию и проходит курс химиотерапии», – рассказали в поликлинике.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».
Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ранее жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.