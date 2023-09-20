Диспансеризация для псковичей: что входит в бесплатную проверку здоровья
Что входит в диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр у взрослых, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Там подчеркнули, что диспансеризация позволяет своевременно выявить на ранних стадиях отклонения в здоровье и риск болезни, а также получить индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.
Кто и когда может пройти диспансеризацию?
Профилактический медицинский осмотр (ПМО) проходит ежегодно.
Для жителей от 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить один раз в три года, а лицам старше 40 лет и других категории граждан, среди которых также работающие пенсионеры и работающие граждане за пять лет и менее до наступления пенсионного возраста, – ежегодно.
В профилактический медицинский осмотр для взрослых (ПМО) входит:
- анкетирование,
- расчёт на основании антропометрии – индекса массы тела, окружность талии,
- измерение артериального давления,
- определение уровня холестерина и глюкозы в крови,
- определение относительного сердечно-сосудистого риска,
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте,
- флюорография лёгких или рентгенография лёгких,
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом,
- измерение внутриглазного давления,
- приём (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных или иных локализаций онкологических заболеваний.
Что входит в первый этап диспансеризации?
Для всех возрастов проходит профилактический медицинский осмотр и скрининг на выявление онкологических заболеваний
Для жителей от 18 до 39 лет (один раз в три года):
- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (один раз в три года);
- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.
Для псковичей от 40 – 64 лет (один раз в год):
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушер-гинекологом (один раз в год),
- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (один раз в три года);
- маммография обеих молочных желёз в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (один раз в два года);
- эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;
- определение простат-специфического антигена в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет);
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (один раз в два года);
- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.
Для пациентов старше 65 лет:
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (один раз в год);
- маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 лет (один раз в два года);
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет (один раз в год);
- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.
Для лиц от 40 лет и старше: общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
Для всех возрастов в завершение проводят краткое профилактическое консультирование и прием (осмотр) врачом-терапевтом.
Как проходит второй этап диспансеризации?
Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации, а полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний.
Что нужно для прохождения диспансеризации?
Для того чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Дадут ли выходной на работе?
Помимо этого, работающим россиянам для прохождения диспансеризации предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве одного рабочего дня.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».