Диспансеризация для псковичей: что входит в бесплатную проверку здоровья

13:23, 20 сентября 2023, ПАИ

Что входит в диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр у взрослых, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Там подчеркнули, что диспансеризация позволяет своевременно выявить на ранних стадиях отклонения в здоровье и риск болезни, а также получить индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.

Кто и когда может пройти диспансеризацию?

Профилактический медицинский осмотр (ПМО) проходит ежегодно.

Для жителей от 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить один раз в три года, а лицам старше 40 лет и других категории граждан, среди которых также работающие пенсионеры и работающие граждане за пять лет и менее до наступления пенсионного возраста, – ежегодно.

В профилактический медицинский осмотр для взрослых (ПМО) входит:

анкетирование,

расчёт на основании антропометрии – индекса массы тела, окружность талии,

измерение артериального давления,

определение уровня холестерина и глюкозы в крови,

определение относительного сердечно-сосудистого риска,

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте,

флюорография лёгких или рентгенография лёгких,

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом,

измерение внутриглазного давления,

приём (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных или иных локализаций онкологических заболеваний.

Что входит в первый этап диспансеризации?

Для всех возрастов проходит профилактический медицинский осмотр и скрининг на выявление онкологических заболеваний

Для жителей от 18 до 39 лет (один раз в три года):

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (один раз в три года);

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для псковичей от 40 – 64 лет (один раз в год):

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушер-гинекологом (один раз в год),

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (один раз в три года);

маммография обеих молочных желёз в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (один раз в два года);

эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;

определение простат-специфического антигена в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет);

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (один раз в два года);

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для пациентов старше 65 лет:

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (один раз в год);

маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 лет (один раз в два года);

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет (один раз в год);

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для лиц от 40 лет и старше: общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).

Для всех возрастов в завершение проводят краткое профилактическое консультирование и прием (осмотр) врачом-терапевтом.

Как проходит второй этап диспансеризации?

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации, а полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний.

Что нужно для прохождения диспансеризации?

Для того чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дадут ли выходной на работе?

Помимо этого, работающим россиянам для прохождения диспансеризации предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве одного рабочего дня.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».