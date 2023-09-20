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Диспансеризация для псковичей: что входит в бесплатную проверку здоровья 

Что входит в диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр у взрослых, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

  • Диспансеризация
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Диспансеризация
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Там подчеркнули, что диспансеризация позволяет своевременно выявить на ранних стадиях отклонения в здоровье и риск болезни, а также получить индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.

Кто и когда может пройти диспансеризацию?

Профилактический медицинский осмотр (ПМО) проходит ежегодно.

Для жителей от 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить один раз в три года, а лицам старше 40 лет и других категории граждан, среди которых также работающие пенсионеры и работающие граждане за пять лет и менее до наступления пенсионного возраста, – ежегодно.

В профилактический медицинский осмотр для взрослых (ПМО) входит:

  • анкетирование,
  • расчёт на основании антропометрии – индекса массы тела, окружность талии,
  • измерение артериального давления,
  • определение уровня холестерина и глюкозы в крови,
  • определение относительного сердечно-сосудистого риска,
  • определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте,
  • флюорография лёгких или рентгенография лёгких,
  • осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом,
  • измерение внутриглазного давления,
  • приём (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных или иных локализаций онкологических заболеваний.

Что входит в первый этап диспансеризации?

Для всех возрастов проходит профилактический медицинский осмотр и скрининг на выявление онкологических заболеваний

Для жителей от 18 до 39 лет (один раз в три года):

  • взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (один раз в три года);
  • осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для псковичей от 40 – 64 лет (один раз в год):

  • осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушер-гинекологом (один раз в год),
  • взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (один раз в три года);
  • маммография обеих молочных желёз в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (один раз в два года);
  • эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;
  • определение простат-специфического антигена в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет);
  • исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (один раз в два года);
  • осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для пациентов старше 65 лет:

  • осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (один раз в год);
  • маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 лет (один раз в два года);
  • исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет (один раз в год);
  • осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Для лиц от 40 лет и старше: общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).

Для всех возрастов в завершение проводят краткое профилактическое консультирование и прием (осмотр) врачом-терапевтом.

Как проходит второй этап диспансеризации?

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации, а полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний.

Что нужно для прохождения диспансеризации?

Для того чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дадут ли выходной на работе?

Помимо этого, работающим россиянам для прохождения диспансеризации предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве одного рабочего дня.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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