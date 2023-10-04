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Важные поправки намерены внести псковские профсоюзы в региональное трёхстороннее соглашение

Псковские профсоюзы намерены внести ключевые поправки в трёхстороннее соглашение, заключаемое между профсоюзами, правительством Псковской области и работодателями. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сегодня, 4 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Важные поправки намерены внести псковские профсоюзы в региональное трёхстороннее соглашение. Фото здесь и далее: Андрей Степанов

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений запланировано в Пскове в рамках всероссийской акции «За достойный труд», приуроченной к 7 октября. По инициативе профсоюзной стороны в документе планируется прописать рекомендации всем хозяйствующим субъектам о необходимости создания первичных профсоюзных организаций и о заключении коллективных договоров.

«Мы видим, что есть сдвиги в этом направлении. Выросло число организаций и предприятий, на которых заключены коллективные договоры, это значит, что люди труда стали более защищёнными, получили дополнительные льготы и гарантии. Псковские профсоюзы ставят задачу стопроцентного охвата организаций и предприятий области коллективными договорами», – отметил Игорь Иванов. Он также подчеркнул, что там, где заключены коллективные договоры, нет теневой занятости и серых заплат. 

Председатели региональных отраслевых профорганизаций отметили ряд острых проблем, которые требуют решения в рамках взаимодействия профсоюзов, органов власти и работодателей. Прежде всего это низкий уровень заработных плат в бюджетной сфере и острый дефицит квалифицированных кадров.

Лидер региональных профсоюзов Игорь Иванов отметил, что псковские профсоюзы выступают за установление в отраслях бюджетной сферы, в частности в здравоохранении и образовании, единой системы оплаты труда. Таким образом будет ликвидирован разрыв в уровне зарплат между регионами.

Ранее сообщалось, что президиум Псковского облсовпрофа поддержал решение исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России о проведении 7 октября 2023 года Всемирного дня действий «За достойный труд!».

В рамках всероссийской профсоюзной акции, приуроченной к Всемирному дню действий, с 2 по 6 октября 2023 года псковские профсоюзы проводят ряд мероприятий. В частности, 6 октября в 15:00 в Большом зале Дома профсоюзов состоится благотворительный концерт в поддержку участников СВО.

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