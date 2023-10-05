Подача отопления в жилые дома началась в Пскове

09:59, 05 октября 2023, ПАИ

Псковские теплосети начали подачу отопления в жилые дома города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

«Запуск отопления – это сложный и поступательный технологический процесс. Мало того, что мы готовились к нему четыре месяца (ремонтировали сети, меняли оборудование, перенастраивали электронику и автоматику), так и ещё заполняли сети теплоносителем, набирали необходимое давление и выходили на необходимые параметры работы», – рассказали в пресс-службе предприятия.

Там также отметили, что сегодня стартует подача тепла именно в жилые дома Пскова. Запуск отопления на социальных объектах стартовал 2 октября.

Ранее глава Пскова Борис Елкин объяснил, что делать, если тепло в квартире не появится до вечера.