Праздник ко Дню учителя прошёл в Острове

10:21, 05 октября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие в честь Дня учителя прошло в актовом зале средней школы № 7 в Острове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

На праздник пригласили ветеранов педагогического труда, учителей, преподавателей Детской музыкальной школы, педагогов дошкольного и дополнительного образования.

«Ваша работа, уважаемые педагоги, очень ответственная, сложная и напряжённая, а во многом точечная, филигранная. В отличие от технической отрасли, где ошибку в расчётах можно исправить, а неправильно обработанную деталь переделать, ваша деятельность не терпит брака», – написал Дмитрий Быстров.